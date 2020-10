Lotte Kopecky geniet van 11e plek op Koppenberg: "Bergop alles gegeven"

Kopecky: "Ik wou voortdurend plaatsen goedmaken"

Vorige week eindigde Lotte Kopecky 38e bij haar crossdebuut in Ruddervoorde. In de Koppenbergcross schakelde de Belgische kampioene op de weg nog een tandje hoger met de 11e plaats. De 1e Belgische in de uitslag.

"Ik moest helemaal achteraan starten. Maar ik vond snel mijn weg door het peloton waardoor ik al op een relatief goede positie bovenkwam op de Koppenberg", doet Kopecky haar verhaal.

"Ik heb enorm afgezien. Ik had het gevoel dat er in deze cross nergens een strook was om te recupereren omdat ik voortdurend plaatsen wou goedmaken. Uiteindelijk ben ik daar wel aardig in geslaagd."