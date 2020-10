Lelangue na prik van Lefevere in column: "Ben blijkbaar volgende op zijn lijst"

Patrick Lefevere kreeg de voorbije dagen de volle lading op de sociale media, nadat hij zich kwaad had gemaakt om de declassering van Sam Bennett in de Vuelta. In zijn column in Het Nieuwsblad schrijft Lefevere dat die kritiek makkelijk van hem afglijdt. En passant neemt hij John Lelangue, zijn collega bij Lotto-Soudal, op de korrel.