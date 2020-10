Heynen keert na jaar terug bij Genk: "Meteen grote hulp voor team"

In november 2019 slaat het noodlot opnieuw toe voor Bryan Heynen: hij scheurt voor de tweede keer zijn voorste kruisbanden af, nu van zijn rechterknie. De middenvelder beseft meteen dat hij maanden aan de zijlijn zal moeten blijven.

Tegen Eupen mocht Heynen voor het eerst in 12 maanden nog eens spelen. "Het zijn moeilijke maanden geweest", zei hij na zijn invalbeurt. "Om dan met 4-0 te winnen doet dubbel deugd."

"Ik ben al een tijdje mee aan het trainen met de groep en merk dat het beter gaat. Om dat dan om te zetten in de wedstrijd is leuk. Ik heb veel steun gekregen, wat me door moeilijke momenten heeft geholpen. Iedereen geloofde dat het goed ging komen."

Heynen blijft voorzichtig en bekijkt het "week per week". "Als ik klaar ben om te starten, dan zal ik het wel aangeven en bespreken met de trainer en de medische staf."