Gimnasia schenkt coach Maradona een zege op zijn 60e verjaardag

Diego Maradona werd enkele dagen geleden in preventieve quarantaine geplaatst na een hoogrisicocontact. De Argentijnse ex-nummer 10 wordt immers beschouwd als een risicopatiënt.

Desondanks kreeg Pluisje toch groen licht om de wedstrijd bij te wonen. Voor de aftrap verscheen Maradona dan ook even aan de zijlijn. De stadionomroeper ging meteen uit zijn dak en in de straten naast het stadion werd vuurwerk afgestoken.

Van Marco Tinelli, voorzitter van de Argentijnse profliga, kreeg Maradona een ereteken overhandigd. "Het Argentijnse voetbal is u veel verschuldigd", sprak bondsvoorzitter Claudio Tapia.

De hele dag had in het teken gestaan van zijn verjaardag. Enkele uren voor de aftrap hadden 500 Gimnasia-fans verzameld op een pleintje naast het huis van Maradona in Brandsen, een buitenwijk van La Plata, om hem met gezangen een gelukkige verjaardag te wensen.