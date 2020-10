Zijn deze Oostenrijkers de nieuwe schwalbekoningen? En geen VAR die Feyenoord ter hulp schiet

"Er was in de Kuip eigenlijk maar één man slechter dan de Rotterdammers zelf en dat was arbiter Srdjan Jovanovic.", schrijft het Algemeen Dagblad. "De Serviër gaf de Oostenrijkers liefst drie strafschoppen, waarbij de laatste twee lachertjes waren. Maar om het smadelijke verlies alleen af te schuiven op de driftig met gele kaarten strooiende leidsman, was te makkelijk."

De Telegraaf maakt een gelijkaardige analyse: "In de troosteloze ambiance van een verlaten Feyenoord-stadion durfde de dramatisch fluitende Jovanovic zomaar drie penalty's aan Wolfsberger AC te geven. Daarvan waren er twee volkomen onterecht."

Feyenoord kwam al snel op een 0-2 achterstand na 2 strafschoppen waar op zijn minst over te discussiëren valt. Bekijk ze hier.