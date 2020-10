Voormalig F1-coureur D'Ambrosio stopt met racen en wordt manager in Formule E

D'Ambrosio werd in 2011 de eerste Belg in 17 jaar in de Formule 1. Dat jaar reed hij 19 GP's voor Marussia Virgin, maar wist hij geen enkel punt te verzamelen. D'Ambrosio verloor zijn zitje bij Virgin, maar maakte in 2012 in Monza een eenmalige comeback in de F1 als vervanger bij Lotus.

In 2014 startte hij voor Dragon Racing in het eerste seizoen van de Formule E. Hij zou tot dit jaar in het WK voor elektrische wagens actief blijven. In zijn eerste seizoen in de Formule E eindigde hij vierde, een jaar later won hij twee GP's en eindigde hij vijfde. Afgelopen seizoen, zijn laatste, eindigde hij 19e.