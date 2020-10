Topweekend in de Vuelta staat voor de deur met de iconische Angliru

Zaterdag: rit 11 naar La Farrapona

De rit is integraal te volgen op onze Sporza-kanalen. We beginnen om 12.10u op Canvas en schakelen na de Koppenbergcross (vanaf 13.30u op Eén) omstreeks 16.20u over naar Eén voor de finale.

Zondag: rit 12 naar El Angliru

Wie aan monsters in de Vuelta denkt, denkt uiteraard aan de Angliru.

De iconische beklimming is weer opgenomen in het parcours en zal zijn zegje doen in het debat over de rode trui.

De laatste ontmoeting met de Angliru dateert van 2017. De afscheidnemende Alberto Contador werd er toen eindelijk beloond voor zijn voortdurend aanvalswerk (zie video).

De vrij korte rit is zondag van start tot finish te bekijken tijdens de uitzending op Eén.