Timothy Castagne is onzeker voor 3 interlands in november

Leicester City won donderdagavond in de Europa League met 1-2 bij AEK Athene, maar dat gebeurde zonder Timothy Castagne. De Rode Duivel was niet mee afgereisd naar Griekenland omdat hij sukkelt met een blessure aan zijn hamstrings.

"Timothy heeft een verrekking aan zijn hamstrings, daarom was hij er niet bij", verklaarde Leicester-coach Brendan Rodgers na de zege in Athene. "Het is niet heel ernstig, maar ik verwacht toch dat hij out zal zijn tot na de interlandbreak."

Volgens Leicester mist Castagne daardoor al zeker de competitiewedstrijden tegen Leeds en Wolverhampton en de Europa League-match tegen Braga.

Wellicht komen ook de 3 interlands van de Rode Duivels in november te vroeg voor de verdediger. België speelt op 11 november vriendschappelijk tegen Zwitserland. Vier dagen later treffen de Rode Duivels Engeland in de Nations League. Op 18 november is het ook nog België-Denemarken.