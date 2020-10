Thibau Nys (17): "Starten tussen profs vanaf rij 6 is niet evident"

Thibau Nys won vorig seizoen alles wat er te winnen valt bij de junioren. Crossen tegen beloften van een kop groter ging zijn nieuwe uitdaging worden, maar tijdens de coronacrisis moet de opstapklasse voorlopig met de eliterenners crossen.

"Ik had me verheugd om eindelijk een belofterace te kunnen rijden, maar ik ben sowieso blij dat we kunnen crossen", vertelde Nys junior gisteren tijdens een babbel met de pers. "Bij de profs is het voor mij van de eerste tot de laatste minuut knokken voor mijn plaats."

Dat zal morgen niet anders zijn in de Koppenbergcross, maar in de X²O-trofee stellen ze wel een apart klassement voor de jongeren op.

"Dat geeft die jongens toch een mentale boost, want als je moeten blijven crossen tegen profs kan het een jaar langer duren vooraleer je boven water komt", weet vader Sven Nys.



"Het is wat het is. Voorlopig is het vallen en opstaan en ervaring opdoen voor de beloften."