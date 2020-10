Mourinho krijgt gouden tip op zijn nieuwe Instagram-account: "Kom naar Frituur No. 1"

Mourinho was duidelijk niet blij na de vertoning van zijn ploeg tegen Antwerp. Zijn lichaamshouding op Instagram sprak boekdelen, de coach was dan ook scherp voor zijn spelers: "Slechte prestaties verdienen slechte resultaten. Ik hoop dat iedereen op deze bus zich even slecht voelt als ik. Morgen training om 11u."

Mourinho kon zich wel optrekken aan de sussende woorden van een Antwerp-supporter. Die zag er de humor wel van in en adviseerde de coach een bezoekje aan Frituur no. 1, midden in de Antwerpse binnenstad: "If you go to frituur Number one you can order a "special one" it's meat with onions, mayo and ketchup."