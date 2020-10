Knieoperatie van Liverpool-sterkhouder Virgil van Dijk is goed verlopen

Virgil van Dijk raakte bijna 2 weken geleden geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton, door een wilde ingreep van doelman Jordan Pickford. De kniebanden van Van Dijk raakten daardoor beschadigd.

Liverpool heeft nog niet gecommuniceerd over de duur van Van Dijks revalidatie, maar hij zal zeker enkele maanden aan de kant staan. Het is voorlopig onduidelijk of de 29-jarige verdediger op tijd fit zal zijn voor het uitgestelde EK van komende zomer.