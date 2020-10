Kimi Räikkönen (41) doet er nog een jaar bij in de Formule 1

Met zijn 41 lentes is Kimi Räikkönen de oudste coureur in het Formule 1-veld. De voormalige wereldkampioen heeft al 324 races gereden en daar doet hij volgend seizoen nog een portie bij.

Het Alfa Romeo-team heeft aangekondigd dat het zijn twee rijders behoudt. Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi krijgen ook volgend seizoen een zitje bij de renstal die uitgebaat wordt door Sauber Racing.

Voor Räikkönen wordt het zijn 19e seizoen in de koningsklasse van de autosport. Zijn beste jaargang was die van 2007 toen hij in een Ferrari de wereldtitel veroverde.