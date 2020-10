In 2021 geen BK-herkansing in Otegem: "Beslist met pijn in het hart"

De veldrit in Otegem wordt altijd georganiseerd de dag na het Belgisch kampioenschap. Zo geldt de cross als een herkansing voor het BK en is het ook vaak de eerste veldrit waar de kersverse Belgische kampioen zijn nieuwe trui kan tonen.

Maar het coronavirus heeft er nu voor gezorgd dat er dit jaar niet wordt gekoerst in Otegem. "In deze fase van de pandemie kunnen we de veiligheid van onze medewerkers niet meer garanderen", klinkt het bij de organisatie.

"Het houdt een besmettingsrisico in om sponsors fysiek te bezoeken en een parcours opbouwen met beperkte bubbels is niet mogelijk. We zouden niet willen dat er iemand besmet wordt tijdens de voorbereidingen van Otegem Cross."

"Ook is het zo dat een cross organiseren zonder publiek weinig tot geen inkomsten genereert, daar hoeven we niet flauw over te doen. Een cross organiseren zonder publiek zou een hypotheek leggen over de toekomst van Otegem Cross."

"Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing moeten nemen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is. We hopen dat de situatie in 2020 enigszins genormaliseerd is, zodat we van onze cross weer een spetterend volksfeest kunnen maken."