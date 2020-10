Filou Oostende: "Zonder steun van overheid wordt het moeilijk om te overleven"

"We hebben ervoor gekozen om onze thuismatch op 7 november te laten doorgaan", vertelt Marie De Clerck, algemeen manager van Filou Oostende. "Dat was een moeilijke beslissing, maar het is belangrijk om eindelijk te kunnen spelen. Voor de spelers en de coaches, maar ook omdat we onze Europese competitie lopen hebben, en zonder matchritme is dat heel moeilijk."

"Maar het financiële speelt natuurlijk heel erg. Het wordt sowieso heel lastig dit seizoen. We hebben vorig seizoen ons budget al moeten bijstellen en we hoopten om dat dit seizoen goed te maken, maar op dit moment worden de verliezen alleen maar groter."

Hoeveel geld halen de basketbalclubs uit ticketing? "Ik denk dat de percentages in alle clubs ongeveer hetzelfde zijn, al is ons budget natuurlijk groter dan bij sommige andere clubs. Je mag rekenen op 70 procent sponsoring en dan 30 procent ticketing en hospitality. Dat lopen we nu mis."

"Een grote extra kost zijn momenteel de wekelijkse coronatesten. Dat komt toch neer op meer dan 1.000 euro per week. Er is nu wel een protocol binnen de Liga om te werken met zogenoemde antigeentesten, die zijn iets goedkoper en dat zagen de kleinere clubs ook zitten."