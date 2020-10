Ex-crosser Kobe Goossens is beste Belg in Vuelta: "Een potentiële ritwinnaar"

In de Ronde van Spanje moet er dit weekend stevig geklommen worden. Kobe Goossens (24) klautert in de schaduw van Primoz Roglic en co bij zijn debuut in een grote ronde netjes mee. Streekgenoot Sven Nys had het klimtalent van Lotto-Soudal nog onder zijn vleugels in het veld. "Hij is zijn grenzen aan het verleggen."

Met 7 landgenoten is Lotto-Soudal de Belgische hofleverancier in deze Vuelta. Kobe Goossens is als 23e voorlopig verrassend de sterkste Belg van het pak in het algemene klassement. Als tiener en inwoner van Baal droomde Kobe Goossens van een carrière als die van dorpsgenoot Sven Nys. Bij de jeugd reed hij voor Telenet-Fidea en voor Marlux-Napoleon Games, in 2018 stapte hij over naar het jongerenteam van Lotto-Soudal. 2020 is zijn debuutjaar bij de profs. "Ik ben niet verrast over zijn prestaties in de Vuelta, want ik ken zijn capaciteiten", vertelt Nys over zijn voormalige poulain. "Ik heb enkele jaren met hem gewerkt in onze veldritploeg. Zijn fysieke capaciteiten en motor waren heel goed, maar de technische vaardigheden - het crossgevoel, de explosiviteit - waren er zeker niet." "We hebben hem toen de andere richting opgestuurd en hebben hem gezegd dat hij misschien meer capaciteiten had voor een carrière op de weg. Maar de passie voor de cross was er nog en hij heeft het nog een jaartje geprobeerd bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen." "Achteraf heeft Kobe toegegeven dat het misschien beter was geweest om dat extra jaartje niet te doen, maar alles is goed uitgedraaid. Hij heeft een kans gekregen bij de jeugd van Lotto-Soudal en hij doet het nu fantastisch in de Vuelta."

"Laatbloeier? Het is een vertekend beeld dat je als 20-jarige al moet schitteren"

Kobe Goossens staat zijn mannetje in de bergen en klampt op de cols lang aan. "Hij is een potentiële etappewinnaar", schetst Sven Nys zijn poulain. "Maar hij moet absoluut nog stappen zetten." "Hij heeft nog maar weinig kansen gekregen om op dit niveau op zijn parcours uitgespeeld te worden. Hij heeft nog groeimarge en het is moeilijk om in te schatten waar zijn limieten liggen." "Hij wordt niet meteen een renner voor de top 10 in de grote rondes, maar hij kan etappes winnen. Hij is in deze Vuelta zijn grenzen aan het verleggen en zijn eerste grote ronde uitrijden zal hem veel deugd doen." Goossens is 24, in het huidige peloton ben je dan een laatbloeier. Heeft hij kostbare tijd verloren? Nys: "Neen. Het is een beetje een vertekend beeld dat je vandaag op je 19e of 20e al moet meedoen op het hoogste niveau." "Er zijn ook laatbloeiers en jongens die eerst voor een andere discipline gaan. We hebben dat intern ook met Toon Aerts gezien: hij heeft eerst zijn studies afgemaakt en is later dan zijn leeftijdsgenoten tot ontbolstering gekomen. Dat is zeker geen nadeel, al worden de kansen wel schaarser in de huidige context."

"Het veldrijden blijft belangrijk in het ontwikkelingsproces van een renner"