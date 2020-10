EF Pro Cycling beloont alle renners die tijdens lockdown loon inleverden

De coronacrisis heeft ook in het peloton flink wat impact gehad. Toch mogen de renners van EF Pro Cycling op beide oren slapen, want wie nog geen contract heeft voor volgend seizoen mag bij de ploeg blijven. Jens Keukeleire, die sowieso nog een contract had voor 2021, geeft uitleg bij Sporza.

"Eigenlijk wist we dat tijdens de lockdown al", klinkt het. "Net als veel bedrijven was Education First zwaar getroffen door de coronacrisis. Als je dan moet bezuinigen als bedrijf, kom je al snel bij de sponsoring uit."

"Op dat moment heeft Jonathan Vaughters aan iedereen gevraagd om een loonsverminderen te doen. Dat was niet verplicht, maar hij beloofde wel dat hij er alles aan zou doen om iedereen die de ploeg op dat moment zou helpen ook volgend jaar nog de kans te geven om te koersen."

"Niemand heeft daar moeilijk over gedaan. We hebben op dat moment allemaal ingestemd met een loonsverlaging en een aangepast contract ondertekend. Iedereen heeft toen hetzelfde percentage van zijn salaris ingeleverd."

"Voor mij maakte dat weinig verschil, omdat ik nog een contract had voor 2021. Maar er waren ook een 14-tal jongens met een aflopend contract. Zij kunnen nu allemaal blijven als ze dat willen. Het is heel mooi gebaar dat Jonathan dat al tijdens de lockdown beloofde. Anders hadden zij nu misschien geen ploeg meer."