Dirk Van Tichelt: "Sparringpartner? Wil me niet nog eens zwaar blesseren"

"Tokio was mijn enige doel nog"

"Kans is klein dat ik Matthias Casse kan helpen"

"Wat ik in de toekomst doe, moet ik vooral graag doen", zegt de master lichamelijke opvoeding. "In het judo was ik elk jaar zo'n 150 dagen van huis. Dat weegt op het gezinsleven. Daarom weet ik niet of ik in de sport blijf."



Vier jaar geleden in Rio stond Matthias Casse op de mat als trainingspartner van Dirk Van Tichelt. Draaien ze nu de rollen om voor Tokio?

Van Tichelt twijfelt. "Omdat het nog een tijd zal duren voordat mijn nek dat toelaat. En als sparringpartner van Matthias moet je iets kunnen verdragen", weet hij uit ervaring.

"Ik zou het erg graag doen, maar of ik dat fysiek aankan? De kans is klein dat het lukt, denk ik. Ik heb geen zin om me opnieuw zwaar te blesseren."