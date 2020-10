De Cauwer: "Dat Philipsen op zo'n aankomst 9e wordt, belooft voor toekomst"

Niet Sam Bennett of Pascal Ackermann, maar wel Primoz Roglic knalde vrijdag in de Vuelta naar ritwinst. De tiende rit in de Vuelta leek vooraf een van de geringe sprinterskansen in deze ronde te worden, maar de slotkilometer bleek finaal toch een pak te zwaar voor de rassprinters.

In de daguitslag was er slechts één echte sprintbom te vinden: Jasper Philipsen hield zich in Urdiales knap staande tussen de lichtgewichten. De 22-jarige Philipsen toont zich zo opnieuw, na een eerdere tweede en vierde plaats. Goede prestaties die ook co-commentator José De Cauwer niet zijn ontgaan.

"Dat Philipsen hier negende wordt op drie seconden, dat zegt veel over de toekomst. Dit is voor mij meer waard dan zijn tweede plaats in de eerste massasprint", is De Cauwer lovend.

"Als je dit kan op 22-jarige leeftijd in een heel lastige sprint, dan opent dat perspectieven voor zwaardere aankomsten en aankomsten waar andere sprinters niet zullen meekunnen. Philipsen is niet alleen een sprinter, die is hier gewoon in heel goede doen", besluit De Cauwer.