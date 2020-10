Circus-Wanty Gobert strikt Performance Manager die strepen verdiende bij Sunweb

"Samen met Hilaire Van der Schueren hebben we intens nagedacht om onze sportieve werking en selectieprocedure te verbeteren en op een meer wetenschappelijke manier aan te pakken", legt algemeen manager Jean-François Bourlart uit.

"Sinds 3 seizoenen hebben we Frederik Veuchelen aan onze zijde, en nu brengt Aike Visbeek nog een pak ervaring mee. Hij was een belangrijke schakel bij Team Sunweb en zijn werk was één van de succesvolle factoren in de overwinning van Tom Dumoulin in de Ronde van Italië."

"Aike zal een grote meerwaarde binnen onze sportieve directie zijn en ik verwacht van hem goed werk met onze jonge renners. Hij zal ons uitstekend begeleiden om onze overstap naar de World Tour te maken."

Wanty neemt in 2021 de WorldTourlicentie over van het Poolse CCC, de huidige werkgever van onder meer Greg Van Avermaet.