Bronzen Beer Dirk Van Tichelt (36) stopt met judo: "De show is afgelopen"

VIDEO: Dirk Van Tichelt maakt einde aan carrière met stukje Urbanus (vanaf minuut 6)

Van Tichelt: "Geen ontkomen aan"

"Toekomst is nog een raadsel"

Of Dirk Van Tichelt nu Europees en vice-wereldkampioen Matthias Casse zal begeleiden, heeft hij nog niet gezegd.



"Wat toekomst gaat brengen, is nog een raadsel", zei de ex-judoka, "maar ik heb verschillende opties. Rentenieren hoort daar jammer genoeg niet bij."



Van Tichelt beëindigde zijn persconferentie met een stukje Urbanus:

De show is afgelopen, mijn klus is nu geklaard.

M'n trofeeënkast is sportief heel veel waard.



Wat jullie daarvan lieten zien, was dikwijls niet meer dan nul,

jullie tonen dan ook veel te veel koers of voetbalflauwekul.

(Kon ik niet laten, sorry.)



Toch bedankt dat jullie andere sporten aan bod laten komen,

dat maakt veel mensen blij.



Nu zeg ik tegen jullie en jullie tegen mij:

"Ik ga naar huis gaan, vaarwel, goodbye.

Ik ga nu naar huis, met zwets en zwaai.

Ik ga naar huis gaan, vaarwel, goodbye.

Ik ga nu naar huis en tot in den draai."