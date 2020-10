Vuelta start in 2021 in 800 jaar oude kathedraal van Burgos

Binnenin de kathedraal zal het startpodium van een individuele tijdrit worden opgesteld. In principe gaat de 76e editie op 14 augustus 2021 van start, maar wat is nog zeker in deze tijden?

De Vuelta 2020 had in Utrecht moeten vertrekken en zou 3 dagen in Nederland blijven. Maar door de coronapandemie verhuisde de start naar 20 oktober en Irun in het Baskenland. Het einde is voorzien op 8 november in Madrid, maar gezien de noodtoestand in Spanje en de lockdown van Madrid worden daar grote vraagtekens bij geplaatst.