Volleyballer Van de Voorde: "Doen alles om het virus buiten te houden"

"We doen alles om het virus buiten te houden"

"Wij kijken er wel naar uit. We trainen toch om matchen te kunnen spelen", zegt Simon Van de Voorde. "Uiteraard is het wel met gemengde gevoelens, want je speelt het liefst met publiek. De ambiance in de keet valt nu weg."

"Maar volleybal blijft wel ons beroep en we zijn blij dat we dat mogen uitoefenen. De vraag is wel hoe lang het nog zal duren. Toch zijn we heel blij dat we nog mogen spelen nu."

Wat houden de protocollen onder meer in? "We moeten 2x per week een sneltest ondergaan. Is die positief dan moet je in quarantaine en volgt er een gewone test", legt Van de Voorde uit.

"Tijdens de week mogen we ook de douches niet gebruiken We gaan stinkend naar huis. Ook tijdens de wedstrijden zijn er maximaal 4 spelers per kleedkamer. Voor en na wordt alles ontsmet en onze mondmaskers gaan pas af op het veld. We doen al het mogelijke om het virus buiten te houden."

"Ook naast het veld proberen we onze bubbel zo klein mogelijk te houden. Ik zie niemand meer buiten mijn ploegmaats en mijn familiebubbel. Als we willen blijven volleyballen, moeten we dat respecteren."