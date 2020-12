Veldritkalender 2020-2021: ook in Hulst krijgen we duel Van der Poel-Van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren aanvankelijk niet voorzien in Hulst, maar ze zullen er in Zeeland dan toch bij zijn voor de 4e WB-manche van het seizoen.

De deelname van Van Aert is niet onlogisch, aangezien hij na zijn zege in Dendermonde de leider is in de Wereldbeker.

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt verwacht een gemotiveerde Van der Poel in de Vestingcross. "Hij zal erop gebrand zijn te winnen na zijn tweede plaats in Dendermonde", verwacht de ex-crosser.