Tom Boudeweel: "Een onvoldaan gevoel na Club Brugge-Lazio"

"Als je voorin een echte killer hebt - eentje die er 20 per seizoen inlegt - dan maak je daarmee wel het verschil. Maar goed, daar betaal je dan natuurlijk ook wel een prijs voor, want zo'n speler wil iedereen wel."

"Maar na de match tegen Lazio had ik toch een beetje een onvoldaan gevoel. Tegen de ploeg die de Romeinen gisteravond opstelden, zat er toch wel meer in. In de 2e helft heeft Club Brugge echt nog wel kansen gehad, maar zoals wel vaker werden die niet afgemaakt."

Een zege op Zenit en een gelijkspel tegen Lazio: wellicht had Club Brugge hier vooraf voor getekend. "Een 4 op 6 is natuurlijk super", vindt ook Tom Boudeweel.

"Nochtans had ik lange tijd het gevoel dat Club Brugge er nog wel eentje zou maken. Ik vond het wel een beetje jammer dat Clement zo lang wachtte met zijn wissels. Als Lang of Krmencik wat meer tijd hadden gekregen om te roderen, was er misschien wel meer mogelijk geweest."

"Ik vond De Ketelaere niet zo overtuigend. Tegen OH Leuven viel hij ook al zwak in. Af en toe doet hij wel goeie dingen en hij zal zeker een goede speler worden, maar hij moet nog groeien. Soms vind ik hem ook wat naïef in zijn dribbels."

"Met De Ketelaere en Dennis zat het centrum ook altijd vol, terwijl Lazio centraal achterin met zijn drieën speelde. Misschien kun je dan beter kiezen voor een goeie flankspeler op links, in plaats van de hele linkerflank open te laten voor Sobol."