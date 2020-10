Toby Alderweireld voor match in "zijn" Antwerpen: "Ik heb er zin in"

De Bosuil heeft de jongste jaren een transformatie ondergaan en daar moet Toby Alderweireld toch even aan wennen. "Ik was nog niet in de vernieuwde Bosuil geweest. Ik denk dat het toch al zo'n 16 jaar geleden moet zijn dat ik hier nog was", bekent de Rode Duivel.

"Het is wel knap, het stadion is mooi vernieuwd en met die oude tribune is er ook nog een stukje traditie bij. Dat heeft wel iets. Als je dan ook nog de historie kent, dat wordt het extra mooi."

Afgelopen weekend kreeg Alderweireld nog een tik op zijn wenkbrauw, maar daarover maakt hij zich geen zorgen. "Ik heb er geen last van. Zulke dingen gebeuren. Ik zal wel zien wat de trainer beslist, maar ik ben klaar om te spelen", klinkt het.