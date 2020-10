Red Flame Ella Van Kerkhoven: "Ik heb te lang met pijn blijven spelen"

Dinsdag hielden de Red Flames doelpuntenkermis tegen Litouwen: 0-9. Geen Ella Van Kerkhoven op het scoreblad, laat staan in de selectie. De aanvalster revalideert nog altijd van een vervelende blessure. Maar er was ook goed nieuws, want na een seizoen bij Inter Milaan vond ze onderdak bij de KAA Gent Ladies, en een terugkeer op het veld komt stilaan in zicht.

Ella Van Kerkhoven ging in april onder het mes. Haar revalidatie zou acht weken duren, maar dat bleek een ferme onderschatting. Wat is er aan de hand?

"Ik had een pubalgie, een soort "sporthernia" in mijn buikspieren, waarschijnlijk door overbelasting. In april werd ik geopereerd en na 2 maanden zou ik weer kunnen spelen."

"Maar omdat ik zo lang met die blessure gespeeld had, is mijn lichaam uit balans geraakt en is mijn rechterkant zwakker geworden dan links."

"We hebben maanden aan een stuk gewerkt om dat weer op zelfde niveau te krijgen, en nu kunnen we eindelijk terug werken aan het voetballen zelf." Het einde lijkt dus stilaan in zicht: tegen half december hoopt Van Kerkhoven weer te kunnen spelen.



"Ik moet nu eerst wat stappen terug zetten"

Heeft de druk om te willen slagen bij Inter een rol gespeeld? "Ik denk wel dat dat één van de redenen is waarom ik nog zo lang heb voortgedaan met de pijn."

"Want inderdaad, je komt in die nieuwe omgeving waar je het beste van jezelf wil tonen. Ik had ook te weinig ervaring met zulke blessures, maar dat weet ik nu ook, het zijn dingen waar je uit leert."

Door die blessure is het moeilijk om haar passage bij Inter te evalueren. “Ik ben sowieso een ervaring rijker en heb op alle vlakken stappen vooruitgezet. Maar op voetbalvlak was het minder dan ik gehoopt had."

"Het buitenland is zeker nog niet afgeschreven voor mij, maar ik moet nu eerst wat stappen terug zetten om dan weer vooruit te gaan. Misschien wel een ander land dan Italië dan, want ik ben nogal “rush rush” en de cultuur daar is toch vooral heel op het gemak”, lacht ze.

Bij Anderlecht won Van Kerkhoven 2 titels en werd ze verkozen tot Beste Speelster in België. Inter promoveerde vorig jaar naar de Serie A, maar toch was het verschil met België groot.

“Ik ging van 4 à 5 trainingen bij Anderlecht naar 7 tot 10 trainingen per week bij Inter. In de staf daar waren bijvoorbeeld ook twee kinesisten, een dokter en drie coaches die fulltime werken voor de ploeg. Op professioneel vlak staan ze dus een stuk verder."

"Gent heeft me al geholpen voor contract getekend was"

Van Kerkhoven had bij Inter bewust voor een éénjarig contract gekozen. Deze zomer moest ze dus tijdens haar revalidatie op zoek naar een nieuwe ploeg. “Dat was niet makkelijk, want wie wil een speler die geblesseerd is en waar je de eerste maanden niks aan hebt?" "Maar Gent toonde meteen interesse, ze volgen mijn revalidatie ook op en zelfs nog voor mijn contract getekend was hebben ze me geholpen, daar ben ik Gent heel dankbaar voor." En zo is Van Kerkhoven terug in de Super League, waar ze nog voor de winterstop hopelijk ook weer aan spelen toekomt. Wat is er veranderd? “Er zijn natuurlijk meer clubs, 10 in plaats van 6, dat is een hele stap vooruit. En ook het tv-gedeelte, de matchen die worden uitgezonden en de publiciteit die er gemaakt wordt voor het vrouwenvoetbal, dat is enorm veranderd." Op financieel vlak zijn er wel nog veel stappen te zetten. “Van mijn contract bij Inter kon ik leven, het vrouwenvoetbal in Italië is ook daarin aan het professionaliseren." "Op dat vlak is België nog niet waar het moet zijn, al zijn er al grote stappen gezet. Maar hier alles op het voetbal zetten, dat is nog niet leefbaar. Ikzelf heb heel veel geluk dat ik dit dankzij mijn ouders wel kan doen, anders zou het niet lukken.”

"Hopelijk kan ik na Zwitserland weer bij de Flames zijn"