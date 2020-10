Populaire Azencross in Loenhout slaat jaar over, 3x Van Aert vs. Van der Poel

Herentals in de plaats van Loenhout

Vandaag heeft de organisatie van de Trofee Veldrijden - die dit jaar X²O Badkamers Trofee Veldrijden zal heten - de kalender voor dit seizoen bekendgemaakt.

Het regelmatigheidscriterium bestaat uit 8 wedstrijden, maar de Azencross in Loenhout is daar dit jaar niet bij. De populaire veldrit slaat een jaar over.

"Gezien de specifieke aard van het parcours, dat grotendeels in een dichtbevolkte dorpskern ligt en uitermate moeilijk af te sluiten is, is het niet realistisch er nu een cross te organiseren. We hebben samen met de gemeente nog geprobeerd een alternatieve locatie te vinden in Wuustwezel, maar dat bleek niet mogelijk", zegt Christophe Impens van

organisator Golazo Sports.

Een cross in Herentals neemt eenmalig de plaats in van de Azencross. De nieuwe wedstrijd op het domein van Sport Vlaanderen vindt plaats op woensdag 23 december, met een oude skiheuvel als scherprechter.

Wout van Aert zal er aan de start staan in zijn achtertuin, net als zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. Ook in Baal en in Hamme kruisen ze de degens.

Van Aert maakte vorig jaar zijn comeback in Loenhout, waar Van der Poel voor de 3e keer op een rij won. Bij de vrouwen ploeterde ploeggenote Ceylin Alvarado het sterkst door de modder.