Opnieuw 4 coronabesmettingen bij RWDM, ook 3 nieuwe gevallen bij Deinze

Begin deze week hebben bij RWDM nog eens 4 spelers en stafleden positief getest op COVID-19. Dat brengt de totale balans op 22 positieve gevallen.

"We kregen ook goed nieuws, want twee administratieve medewerkers testten negatief. Zij mogen vanaf maandag opnieuw werken voor de club. Dat is ook heel welkom, want ik zit hier nu al een week alleen in het stadion", zegt voorzitter Thierry Dailly.

Woensdag waren er slechts 16 van de 26 A-kernspelers aanwezig op training. "Het virus heeft de controle over het voetbal overgenomen. Als voetbalclub heb je het zelf niet meer in de hand. Het is onmogelijk om een goede matchvoorbereiding te doen op deze manier."

Toch vroeg RWDM nog geen uitstel voor de verplaatsing naar Club NXT komende zondag. "De spelers leggen donderdag nieuwe testen af. We hopen daar de resultaten vrijdag van te ontvangen. We moeten afwachten, maar RWDM zal er alles aan doen om te spelen zondag."