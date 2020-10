Nicosia-middenvelder breekt afstandsrecord van Kemar Roofe van vorige week

Even was er twijfel of het doelpunt wel zou worden goedgekeurd. De bal lag nog niet stil het was onduidelijk of het spel al hervat mocht worden. Maar uiteindelijk wees de scheidsrechter naar de middenstip.

Met die goal breekt Jordi Gomez het record van Kemar Roofe van vorige week. Met 56 meter maakte hij het verste doelpunt ooit in de Europa League. Lang heeft de stunt van Roofe dus niet stand gehouden. Voor Nicosia is het wel een record met een zure nasmaak, want het verloor wel van PSV in de slotseconde.