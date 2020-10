NBA ziet inkomsten met 10% dalen, volgend seizoen kan dat 40% zijn

De reden voor het verlies is uiteraard niet ver te zoeken: door de coronacrisis zagen de clubs hun inkomsten uit ticketverkoop met 800 miljoen dollar (680 miljoen euro) dalen, kwam er 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) minder binnen uit sponsoring en merchandising en door een dispuut met China over uitzendrechten ging 200 miljoen dollar (170 miljoen euro) verloren.

De verliezen hadden zelfs nog groter kunnen zijn. Door de play-offs in een gesloten bubbel in Disney World in Orlando (Florida) te spelen, kwam er nog 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) in het laatje.

De organisatoren hopen voor het nieuwe NBA-seizoen, dat kort voor Kerstmis van start zou gaan, opnieuw fans te mogen verwelkomen in de tribunes. Als er toch nog achter gesloten deuren gespeeld moet worden, kan het inkomstenverlies voor komend seizoen oplopen tot 40%, omgerekend zo'n 4 miljard dollar (3,4 miljard euro).