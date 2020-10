Inter moet Lukaku even missen met spierverrekking, geen Real?

Lukaku raakte dinsdag geblesseerd in de Champions League tegen Sjachtar Donetsk (0-0). Hij speelde nochtans die match uit. Vanochtend ging de Rode Duivel onder de scanner, die op een verrekking wees.

Inter schreef niks over de onbeschikbaarheid. Volgens de Italiaanse media zal Lukaku zaterdag niet meespelen tegen Parma in de competitie en zal hij ook volgende dinsdag de Europese match tegen Real Madrid missen.

Sjachtar Donetsk was het einde van een recordreeks van Lukaku, die in 9 Europese matchen op een rij had gescoord.