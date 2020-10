Gerben Thijssen is 2e in Vuelta-sprint: "Waarom zou het komende dagen niet lukken?"

Thijssen rijdt zijn eerste grote ronde. De 2e plaats van vandaag, achter Pascal Ackermann, is zijn beste resultaat in de WorldTour. "Het ging goed vandaag. Ik had vertrouwen in mijn sprint", vertelde Thijssen voor de microfoon van de organisatie.

"De laatste dagen waren vermoeiend, maar het was vandaag geen te snelle dag. Het was een opwindende sprint. Ik hoopte op het podium en dat is gelukt."

Thijssen, die 6 dagen geleden 5e eindigde bij de spurtzege van Bennett, kreeg de steun van zijn ploeg in de spurtvoorbereiding. "Tim Wellens deed een superjob op 5 km van de finish. Dit geeft vertrouwen voor het vervolg, we moeten zo voortdoen."

"Vandaag kon ik het werk niet afmaken, maar waarom zou dat de komende dagen niet lukken?"

"Ik ging misschien van een beetje te ver aan, maar hoedanook ben ik tevreden over het resultaat." Eind september werd Thijssen ook al 2e in de Gooikse Pijl.

Thijssen komt van heel ver. In november vorig jaar kwam hij zwaar ten val in de Gentse Zesdaagse. Verdict: gebroken sleutelbeen, 3 gebroken ribben en vooral 3 kleine hersenbloedingen. Hij moest heel lang revalideren, maar staat er nu weer helemaal.