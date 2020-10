Geen verrassingen bij Belgian Cats, 2 nieuwe gezichten bij Belgian Lions

De Belgian Cats spelen op 12 november tegen Portugal en op 14 november tegen Oekraïne in de voorrondes van het EK. Beide wedstrijden vinden plaats in een grote bubbel in Olivedas (Portugal).

Ook de Belgian Lions staan voor EK-tweeluik

Ook de Belgische mannen moeten komende maand aan de bak. De Belgian Lions nemen het op 27 november op tegen Litouwen, twee dagen later is Tsjechië de tegenstander. De wedstrijden in de voorrondes van het EK worden afgewerkt in een bubbel in Vilnus (Litouwen).

Bondscoach Dargio Gjergja heeft een ruime voorselectie gemaakt voor de trip naar Litouwen. Daarbij zijn twee nieuwkomers: de 2,13m grote Andy Van Vliet, die voor Siauliai speelt in de Litouwse competitie, en de 2,08m grote Michael Gilmore. Gilmore komt in aanmerking voor de Belgian Lions omdat hij een Belgische moeder heeft.

De preselectie van de Belgian Lions: