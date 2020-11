Diego Maradona in 6 anekdotes: "Wereldwonder dat hij de 60 heeft gehaald"

Als Maradona ter sprake komt, is de vraag nooit veraf of hij de beste voetballer allertijden was. "Een van de dingen die ik ontdekt heb toen ik mijn boek schreef, is dat een zekere Lionel Messi op de tribunes zat toen Maradona zijn eerste match speelde voor Newell's Old Boy's. Hij was toen net uit Europa teruggekeerd naar Argentinië."

"Dat zou de inspiratie geweest zijn voor Messi om topvoetballer te worden. Ik heb Maradona altijd de beste voetballer allertijden gevonden, maar de laatste jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat Messi toch nog een trapje hoger staat. Maar alleen Messi. Vroeger werd diegene die uitblonk op de Wereldbeker beschouwd als de allerbeste. Nu is de Champions League de referentie in het voetbal. En al een jaar of 15 is Messi daar bijna elk jaar de beste."