Darren Keet en OH Leuven zetten een punt achter hun huwelijk

De 31-jarige Darren Keet kwam sinds de zomer van vorig jaar uit voor OHL, dat hem destijds overgenomen had van het Zuid-Afrikaanse Bidvest Wits. In totaal kwam hij in 10 competitiewedstrijden in actie voor OHL.

"OHL en Darren Keet kwamen tot het besluit dat er geen toekomst meer weggelegd is voor de doelman aan Den Dreef, na de komst van Daniel Iversen en Rafael Romo", klinkt het in de korte mededeling van de club.

Van 2011 en 2016 was Keet ook al eens aan de slag in België. Toen verdedigde hij de kleuren van KV Kortrijk.