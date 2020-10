Belgische zwembond: "Geen wedstrijden meer in alle disciplines in 2020"

De waterpolocompetitie werd eerder al afgelast, nu werden ook alle door de KBZB georganiseerde Belgische kampioenschappen en nationale wedstrijden in de andere zwemsportdisciplines (zwemmen, artistiek zwemmen, masters, schoonspringen) geschrapt.

"Die maatregel volgt op de recente beslissingen en maatregelen opgelegd door de verschillende bevoegde overheidsinstanties, waaronder de verplichte sluiting van de zwembaden en de onmogelijkheid tot normale beoefening van onze zwemsportdisciplines gedurende meerdere weken", klinkt het.

"De KBZB roept iedereen op om alle huidige maatregelen nauwgezet op te volgen en wenst iedereen veel goede moed in deze ongekende en moeilijke tijden. We hopen vanaf begin 2021 in de mate van het mogelijke een nieuwe sportieve start te kunnen nemen."