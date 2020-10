België met Toon Aerts, Iserbyt, Laurens Sweeck en Sanne Cant naar EK veldrijden

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selecties voor het EK veldrijden in Rosmalen bekendgemaakt. De grote namen bij de mannen elite zijn Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Zij rijden op 8 november in Nederland. Sanne Cant gaat de dag voordien voor een 4e EK-titel.