Alaphilippe: "Ik neem de motard van de Ronde van Vlaanderen niets kwalijk"

Zondag 18 oktober 2020 had een nieuwe hoogdag kunnen worden voor Julian Alaphilippe.

De Fransman was samen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel ontsnapt in de Ronde van Vlaanderen, tot een aanrijding met een motard in de finale een abrupt einde maakte aan zijn overwinningsdroom.

Alaphilippe bleef kermend achter op het asfalt, terwijl Van Aert en Van der Poel om de eeuwige roem streden. Voor Alaphilippe restte de operatietafel.

Bijna twee weken later blikt Alaphilippe in de Franse sportkrant L'Equipe terug op het onfortuinlijke voorval en de naweeën van de ingreep in het ziekenhuis.

"Ik had niet gedacht dat ik na mijn operatie nog zoveel pijn zou hebben. Mijn hand was zwaar opgeblazen. Ik sliep slecht", zegt Alaphilippe.

"Maar ik beklaag me de operatie absoluut niet, want ik zal nu sneller herstellen. Ik had met die blessure trouwens geen andere keuze dan onder het mes te gaan."

"Momenteel heb ik al veel minder pijn. Ik ben thuis. Over een tiental dagen zou het gips van mijn arm mogen. Begin november komen we een eerste keer opnieuw samen met de ploeg en maak ik van de gelegenheid gebruik om nog eens langs te gaan in het ziekenhuis van Herentals."