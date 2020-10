"De outfit van Primoz Roglic? Not done, maar hij trekt zich daar niets van aan"

"Het is not done", gaf Wout van Aert gisteren toe in Extra Time Koers toen de kleurencombinatie van Primoz Roglic ter sprake kwam.

"Ik kan weinig slecht zeggen over Primoz, maar dit mag niet toegelaten worden", glimlachte Van Aert.

"Maar ik ken hem: hij trekt zich daar gewoon niets van aan. Hij krijgt groene sokken en doet die dan gewoon aan."