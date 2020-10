"Carrière van Dirk Van Tichelt is veel meer dan die bronzen medaille"

Palmaressen spreken in de sport nog altijd de grootste boekdelen. De bronzen medaille van Dirk Van Tichelt op de Olympische Spelen in Rio in 2016 maakte hem bekend bij het grote publiek. Zijn carrière reduceren tot die ene prestatie, zou hem tekortdoen.

Van Tichelt sluit zijn judocarrière af met 12 Belgische titels, twee bronzen medailles op WK's, goud op het EK en talloze medailles op internationale toptoernooien.

"In zijn categorie van -73 kilogram - de koninginneklasse van het mannenjudo - je mannetje staan en zelfs een tijd nummer 1 van de wereld zijn, doe je enkel als je bijzonder regelmatig bent. Sinds Robert Van de Walle was Dirk de meest regelmatige mannelijke judoka van ons land", zegt David Naert.

"De carrière van Van Tichelt is veel meer dan die bronzen medaille in Rio. Rio was het summum, maar vergeet niet dat hij op de Spelen in Peking in 2008 al dicht bij een medaille was (Van Tichelt werd uiteindelijk vijfde) en twee keer brons won op WK's."

"WK-brons is misschien nog hoger in te schatten dan olympisch brons, want op het WK mogen de beste landen meer dan een atleet sturen."