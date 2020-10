VIDEO: Antwerp geeft iconische tribune likje verf voor komst van Tottenham

Morgen staat in de Europa League Antwerp - Tottenham op het programma. Voor de Belgische club met stamnummer 1 wordt het de eerste Europese affiche in eigen stadion sinds de Intertotocampagne in 1997.

De Bosuil ziet er ondertussen helemaal anders uit, maar Tribune 2 staat wel nog overeind. De iconische tribune met de houten banken heeft vandaag een likje verf gekregen. Morgen zal het stukje geschiedenis - den Twee zoals ze in Deurne-Noord zeggen - wit kleuren en gedrapeerd worden met spandoeken.