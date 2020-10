Van wasmand naar de cel: de beste 20 fratsen van de Special One

In 2008 is Mourinho geschorst in de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea. De Portugees is niet welkom op de bank of in de kleedkamers.

De Special One zou de Special One niet zijn als hij daar niks op zou vinden. Mourinho verstopt zich 's middags al in de kleedkamer van Chelsea, voor er iemand in het stadion is.

Wanneer de camera's geen Mourinho kunnen spotten in de tribunes of loges ruiken de UEFA-officials onheil.

De materiaalman van Chelsea merkt dat ze de Portugees aan het zoeken zijn en stopt hem in de wasmand en rolt vrolijk voorbij de officials met de was en Mourinho naar de waskamer.