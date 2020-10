Thomas De Gendt gniffelt: "Uitspraken van Vegni? Ik wil nog welkom zijn in de Giro"

Jumbo-Visma dat na de positieve coronatest van kopman Steven Kruijswijk de Giro verliet, EF Pro Cycling dat voorstelde om de Ronde van Italië na twee weken stop te zetten: Giro-baas Mauro Vegni reageert nog altijd als door een wesp gestoken als de onderwerpen ter sprake komen.

In La Gazzetta dello Sport dreigde de Italiaanse organisator gisteren met sancties tegen de betrokken ploegen.

Wat denkt Thomas De Gendt over de uitspraken van Vegni? De Gendt speelde tijdens de Giro met de gedachte om op te geven door het coronaspook. "Het gaat de slechte kant op", zei hij voor de 12e etappe.

"Ik heb er toen goed aan gedaan om te zeggen dat ik er zo over dacht en dat ik mijn koers wilde stoppen. En dat ik dus niet gezegd heb: ik wil dat de Giro stopt", verduidelijkte de renner van Lotto-Soudal gisteren op zijn boekvoorstelling.

"Achteraf heb ik op Twitter ook mijn excuses aangeboden, met de boodschap dat mijn woorden misschien een beetje verkeerd gekozen waren."

"Maar ik moet opletten", gniffelt De Gendt, die het hart op de tong heeft. "Ik wil nog naar de Giro en ik wil er nog welkom zijn."

"Ik wil die bergtrui nog", zegt hij. Tim Wellens, het maatje van De Gendt, heeft nu het bergshirt gedragen in de Giro, Tour én de Vuelta, iets waar De Gendt zelf nog niet in geslaagd is. De Giro ontbreekt nog op zijn lijstje.

"Mocht ik die trui al gehad hebben, dan kon ik mijn gedacht zeggen. Maar ik ga nog even wachten", besluit een glimlachende De Gendt met een kwinkslag.