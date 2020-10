Stef Wijnants over Barcelona: "Eerst rust terugvinden, dan kan identiteit snel terugkeren"

Barcelona treedt een nieuw tijdperk in: na de langdurige en vele kritiek aan zijn adres is Josep Maria Bartomeu gisteren opgestapt als voorzitter. Stef Wijnants, volger van het Spaanse voetbal, schetst de situatie bij de Catalaanse topclub.

Wijnants begint bij het recente verleden: “Ik denk dat dit ontslag positief is, als je ziet wat er de voorbije maanden allemaal bij Barcelona gebeurd is. Ik som een aantal dingen op: ten eerste is de schuld aangegroeid tot 488 miljoen euro. Vorig jaar is er een verlies gemaakt van 97 miljoen euro. Er zijn wel meer clubs die verlies gemaakt hebben, maar dat bedrag staat er wel.” “Ten tweede hebben ze geen prijs gewonnen, voor het eerst sinds 2008. Ten derde zijn er ruzies met allerhande spelers tijdens de coronacrisis over het inleveren van de lonen. Ten vierde is er Barça-gate, waarover Piqué vorige week nog eens in een interview heeft gesproken. Met name

zouden spelers zijn aangepakt op sociale media, aangestuurd door Bartomeu. En tot slot heb je nog de allergrootste aller tijden, Lionel Messi, die wilde vertrekken.” “Als je dat allemaal in rekening neemt… Ik vond het maandag verrassend dat hij bleef. Maar iemand heeft hem dan duidelijk gemaakt dat het tijd is om te vertrekken.”

“Ik denk dat Bartomeu een beetje de weg kwijt is”

Wat nu? “Er moet nu eerst rust komen. Maar Bartomeu heeft op het eind nog rap iets gedropt, waarover de voetbalwereld toch in rep en roer staat. Hij gaf zijn akkoord over een nieuwe Europese supercompetitie.” “Als je zijn hele conversatie hebt gevolgd, was daar toch weinig persoonlijke reflectie bij. De enige zelfkritiek was dat hij misschien het team vorig jaar had moeten vernieuwen. Daar nam hij de verantwoordelijkheid voor, maar anderzijds schrijft hij duidelijk het inschatten van de financiële situatie en het aanduiden van de nieuwe coach op zijn conto. Ik denk dat de man een beetje de weg kwijt is.” “Liga-voorzitter Tebas heeft snoeihard uitgehaald naar die afscheidsspeech. Hij noemt die nieuwe Europese competitie een fantoomcompetitie, die Barcelona zal ruïneren, en verwijt Bartomeu dat hij opnieuw zijn tekort aan kennis bewijst over de voetbalindustrie. "“Dit is toch een triest einde”, zegt Tebas. Dat zou hetzelfde zijn als dat Peter Croonen (voorzitter Pro League, red) over Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge, red) zou zeggen: “Wat een triest einde is dit. Hij heeft zeker niet alles slecht gedaan, maar op het einde maakte hij vele fouten.”" "Dat is toch bijna du jamais vu, dat een ligavoorzitter zo een bericht naar buiten stuurt over een van de belangrijkste clubs ter wereld.” “Het is dus tijd dat die man nu vertrekt, zodat de rust kan terugkeren. Dat moest zo snel mogelijk gebeuren. In principe komen er nu binnen de 90 dagen nieuwe verkiezingen."

Liga-voorzitter Tebas heeft snoeihard uitgehaald naar de afscheidsspeech van Bartomeu. Dat is toch bijna du jamais vu over een van de belangrijkste clubs ter wereld.

“Bartomeu heeft voor een stuk de filosofie van de club naar de grond gebracht”

En wat na die eerste rustfase? Wijnants vindt dat Barcelona opnieuw op zoek moet naar zijn identiteit van vroeger. “Het verhaal “Mes que un club” kon je onder Bartomeu doorprikken. Het gaat over 800 miljoen euro dat

slecht besteed is. Spelers hebben veel te hoge lonen gekregen, te veel grote transfers hebben niets opgeleverd.” “Er moeten nu dus spelers verkocht worden, ze zullen contracten moeten laten aflopen en salarisverlagingen doorvoeren. Barcelona moet opnieuw een beetje meer in de realiteit staan. Barcelona heeft natuurlijk een aantal jaren alles gewonnen en was veruit de beste ploeg ter wereld, zeker met de “tridente Xavi-Iniesta-Messi. Daarna was het toch allemaal wat minder, zeker na het vertrek van Neymar.” “The sky was the limit, maar die hemel heeft Bartomeu toch met eigenlijk heel de filosofie van de club voor een stuk naar de grond gebracht.” “Uit dit verhaal blijkt dat het belangrijk is dat je supporters met je club kunt en moet verbinden. Als ik 1 positief ding uit zijn afscheidsspeech moet halen, dan wel dat hij zei dat wij dit alles bereikt hebben samen met de clubleden, met de socio’s. Waarmee hij bedoelde dat FC Barcelona niet in handen is van een rijke eigenaar of investeringsgroep." "Maar goed, hij wist dat hij de handdoek moest gooien, de socio’s hebben zich tegen hem gekeerd, anders was de afgang bij de verkiezing totaal.” Wijnants denkt wel dat het snel kan keren bij Barcelona: “Je moet daar niet flauw over doen. Die zoektocht naar de eigen identiteit kan snel gebeuren. Er zit nog altijd enorm veel talent dat ervoor kan zorgen dat Barcelona op alle niveaus kan meespelen.”

"Je kan geen kritiek hebben op Koeman”