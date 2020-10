Red Wolves niet tegen Frankrijk en Servië: "Geen bal in onze handen gehad"

Volgende week donderdag, 5 november, stond in Chambery Frankrijk-België op de kalender. Twee dagen later zouden de Red Wolves in Hasselt tegen Servië spelen.



Maar de Belgische bond zag dat niet zitten en vroeg om uitstel. Door de gezondheidssituatie in België ligt de competitie in de Beneleague al een tijdje stil.

Technisch directeur topsport van de Vlaamse Handbalvereniging Jelle Vonckx: "Er hebben heel wat factoren meegespeeld. De Beneleague is geen professionele competitie. Driekwart van onze nationale selectie speelt ook in de Beneleague en heeft dus al een poos geen trainingen en geen competitie meer gehad."

"Puur sportief is het onverantwoord om dan twee belangrijke internationale matchen te spelen. Je mag niet spelen met de gezondheid van onze handballers, er is het risico op blessures. Er was ook de onzekerheid over

al dan niet verplichte quarantaine na de terugkeer uit Frankrijk, waardoor de spelers niet zouden kunnen gaan werken."

Jo Smeets, de assistent-bondscoach vult aan: "Het is goed dat de EHF begrip heeft voor de situatie in België. Dit is een geval van overmacht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt."

"We zouden ons in amper een week niet goed hebben kunnen voorbereiden. Onze spelers hebben geen bal in hun handen gehad. We stonden ook juridisch sterk."

"Het is nu zoeken naar een nieuwe datum. Maar we weten niet of en wanneer er opnieuw in de Beneleague gespeeld zal kunnen worden. Veel vraagtekens dus..."