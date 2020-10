Ook jonge voetballers mogen een tijdje geen wedstrijden spelen

Vorige week was al beslist om alle voetbalcompetities van provinciale reeksen tot en met eerste nationale bij de senioren stop te zetten. Later kwamen daar ook de jeugdcategorieën boven 13 jaar bij.

Nu stelt Voetbal Vlaanderen dus ook de matchen van de allerjongsten uit, zowel binnen als buiten, in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

"Vorig weekend hebben we de clubs de keuze gegeven om te spelen of niet. 45 procent van de wedstrijd is toen niet doorgegaan", legt voorzitter Marc Van Craen uit. "Dat maakt het moeilijk om de competitie voort te zetten en daarom hebben we beslist om die stop te zetten."

"Met het oog op het sociale welzijn kunnen de voetballers wel blijven trainen en kunnen ze ook wedstrijden spelen tegen teams uit de regio. Als ze die in veilige omstandigheden kunnen organiseren tenminste."

Volgende week in de herfstvakantie staan er traditioneel voetbalkampen op het programma. Die mogen nog wel doorgaan, maar dan zonder overnachting. Dat had de minister van Jeugd Benjamin Dalle eerder al beslist.