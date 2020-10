Eddy Demarez: "Geen verrassing dat Beerschot en OHL het zo goed doen in 1A"

Lange tijd was het niet eens zeker of Beerschot en/of OH Leuven dit seizoen wel in 1A zouden spelen, maar dat de twee clubs inmiddels een aanwinst zijn voor de Jupiler Pro League hebben ze na 10 speeldagen wel al bewezen. "Economische logica", stelt Sporza-voetbalcommentator Eddy Demarez nuchter vast.

Na de heisa over de stopzetting van het seizoen en de competitieformule voor deze jaargang van de Jupiler Pro League mochten Beerschot en OH Leuven uiteindelijk met zijn tweeën naar 1A promoveren. Daar bewijzen ze nu wekelijks hun plaatsje bij de elite waard te zijn. "Het is grotendeels een verhaal van economische logica", weet Eddy Demarez. "De Thaise eigenaar van OH Leuven heeft 3,5 miljard op zijn bankrekening staan en de Saudische prins die mede-eigenaar is van Beerschot is ook meer dan 200 miljoen waard." "OHL heeft een budget voor spelerslonen van 10,9 miljoen euro. Beerschot doet met 6,8 miljoen ook beter dan clubs als KV Mechelen, Waasland-Beveren of Moeskroen. In 1B waren beide teams al beter dan het laatste kwart in 1A. Dat ze nu zo goed presteren, is dus niet zo verrassend."



Niet voor niks wilden de kleinere clubs aanvankelijk moordende voorwaarden opleggen voor promotie. Daarmee wilden ze hun eigen kansen vrijwaren. Eddy Demarez

Nochtans wisten Beerschot en OH Leuven pas heel laat waar ze aan toe waren. "Misschien is het feit dat de terugmatch van de promotiefinale pas begin augustus - enkele dagen voor de start van de nieuwe competitie - gespeeld werd wel een zegen geweest. Daardoor zijn ze namelijk allebei meteen scherp aan het seizoen begonnen. Het is een cliché, maar een goeie start is goud waard." "Ook qua structuur doen beide clubs het beter dan heel wat 1A-clubs. Het is niet voor niks dat de K11 (de kleinere clubs, red.) aanvankelijk moordende voorwaarden wilden opleggen indien beide ploegen zouden promoveren. Daarmee wilden ze de kansen van OHL en Beerschot op het behoud in 1A zoveel mogelijk beknotten en dus hun eigen kansen op overleven vergroten."

Beerschot kampeert momenteel op de 4e stek.

"Wordt niet makkelijk voor andere clubs om OHL uit PO II te houden"

Beide clubs kunnen ook teren op een vrij ruime kern, OHL nog veel meer dan

Beerschot. "In de breedte zijn ze gewoon sterker dan andere ploegen. OHL heeft bijvoorbeeld veel geblesseerde verdedigers, maar de kern is intussen zo breed geworden dat ze dat probleemloos kunnen opvangen", weet Demarez. "OHL heeft bijna 40 spelers in zijn kern. Daar zitten ook miskopen bij, maar ze hebben de financiële marge om die te blijven betalen én tegelijk toch nog transfers te doen om de mislukkingen op te vangen. Ook Beerschot heeft een redelijk ruime kern van 25 spelers." "Zo krijg je dus twee ploegen voor de linkerkolom. Zeker OHL maakt kans op Play-off II. Het speelt wat realistischer dan Beerschot, dat eerder avontuurlijk voetbalt, met veel risico's. Kwalitatief (en dus niet alleen kwantitatief) is de kern van OHL ook wel sterker dan die van Beerschot."



Marc Brys is een trainer die meer uit een ploeg kan halen dan er op papier misschien inzit. Dat heeft hij ook bij andere clubs al bewezen. Eddy Demarez

"Ik denk dat tegenstanders met heel goeie papieren zullen moeten komen om OHL uit Play-off II te houden", gaat Demarez voort. "De club heeft nu veel meer financiële slagkracht dan bij haar vorige passages in 1A." "De keerzijde van de medaille is wel dat de eigenheid van de club helaas een beetje weg is. Maar in de plaats is er dus wel veel meer geld nu. Toch een kanttekening wat die eigenheid betreft: OHL kiest sinds vorig jaar wel bewust voor Belgische coaches die de competitie kennen en juist inschatten, in tegenstelling tot de Engelse coach Nigel Pearson waar ze veel te lang aan hadden vastgehouden." "Ook wat trainers betreft, zijn er financiële mogelijkheden om kwaliteit aan te trekken. Eerst was er Frank Vercauteren, nu Marc Brys. Dat zijn trainers die de competitie kennen en die bovendien meer uit een ploeg kunnen halen dan er op papier misschien inzit. Dat hadden ze allebei ook bij andere clubs al bewezen."

OHL-coach Marc Brys