Coach Valentine Dumont: "Ze plukt vruchten van werk tijdens lockdown"

"Die motivatie komt vooral vanuit haarzelf. Valentine heeft een heel scherpe focus. Tijdens de lockdown heeft ze vaak alleen getraind, maar dat was nooit met een lang gezicht. Ze traint en werkt heel graag. Het is als coach heel fijn om met haar te werken."

"De volgende stap voor haar is om finales te zwemmen op grote toernooien. Ze wil constant zichzelf verbeteren. Als ze zich kan plaatsen voor de Olympische Spelen en daar een persoonlijk record kan zwemmen, dan is het olympische verhaal geslaagd. Dat is nu de grote opdracht."

"Wie elke dag zo met sport bezig is, kan nog veel progressie maken. Ik ben heel trots op de structuur die we in Luik op poten hebben gezet. Als ze daarin dagelijks kan blijven werken, is er nog groeimarge."

Wat is, naast haar studies geneeskunde, het grote doel voor Dumont? "Wie met deze intensiteit sport wil natuurlijk naar de Olympische Spelen. Tokio is op dit moment haar grote ambitie en daar werkt ze elke dag keihard voor", zegt Claes.

Claes luidt alarmbel: "Zwemsport in België zit op de bodem"

Terwijl er bij de vrouwen naast Valentine Dumont nog enkele veelbelovende talenten zitten aan te komen, ziet de toekomst van de Belgische mannen er minder rooskleurig uit. "Zeker in Wallonië. Daar hebben we na François Heersbrandt eigenlijk niemand meer gehad, ook niet bij de jongeren", zucht Claes.

"Dat is een groot probleem. Als zwemsport moeten we een constructief plan opstellen waardoor meer jongeren gaan zwemmen. Er moet veel veranderen en de overheden en de zwembaduitbaters moeten daar ook in helpen."

"De vijver waaruit we nu kunnen vissen, is heel klein. Amper 1 op de 10 kinderen die leren zwemmen, stromen door naar competitiezwemmen. Onze sport oogt niet sexy. Als we het aantal competitiezwemmers kunnen verdubbelen, gaan we ook beter presteren."

"Er is een heel groot project nodig en ook veel mensen, want er is veel werk aan de winkel. Er moet echt iets gebeuren. Ik heb enkele jaren in het buitenland gezeten en bij mijn terugkomst was de situatie eigenlijk erger dan wanneer ik vertrok. We zitten echt op de bodem nu."