"Een vreemde man schudde mijn hand en plots was mijn bidon open: maffia?"

Fragment uit Solo:

"Af en toe een beetje toneelspelen moet. Als ik afzie, verberg ik dat behoorlijk goed. En als ik niet afzie, doe ik soms alsof ik niet meer kan."

"Of net het omgekeerde: als ik me niet 100% voel, doe ik me soms beter voor dan ik ben. Dan ga ik net iets harder op kop rijden, ook al zit ik tegen of zelfs over mijn limiet. Zo boezem je de tegenstand angst in: "Amai, we mogen al blij zijn dat we Thomas kunnen volgen"."

"Nog een truc is zwaaien naar iemand die langs de kant van de weg staat, ook al ken je hem totaal niet. Dan denken je medevluchters vaak: "Amai, hoe fris zit die! Hij is zelfs nog lucide genoeg om supporters te herkennen en te groeten." Mentaal de bovenhand hebben, is vaak veel waard."