Wout van Aert: "2020 was een goed jaar voor mijn truitjescollectie"

In het filmpje zien we hoe Wout van Aert in zijn kelder enkele truitjes van dit seizoen op een rijtje heeft liggen. "Sinds mijn eerste Belgische titel in het veldrijden bewaar ik alle truitjes die bijzonder zijn voor mij zoals ik ermee gefinisht ben", legt Van Aert uit.

Voor 2020 gaat het onder meer om de truitjes waarin hij de Strade Bianche en Milaan-Sanremo won, geel en groen pakte in de Dauphiné, Belgisch kampioen tijdrijden werd, twee Tour-ritten won, 2x zilver pakte op het WK en 2e werd in de Ronde van Vlaanderen.

"En de belangrijkste is het truitje dat ik droeg tijdens de Krawatencross in Lille", voegt hij er nog aan toe. In die wedstrijd behaalde hij zijn eerste overwinning na zijn zware val in de Ronde van Frankijk in 2019.